Кива "відсвяткував" звільнення Києва від нацистів, обстрілявши портрет Бандери

Нардеп Ілля Кива записав скандальне відео з нагоди річниці визволення Києва від нацистських загарбників. На ньому проросійський політик обстріляв портрет Степана Бандери.

Депутат Кива, відомий своєю проросійською позицією та численними скандалами, знову відзначився. Він вирішив привітати киян з річницею звільнення від нацистів з тиру.

Читайте також Коридори Кивиних затемнень: на одіозного нардепа напала "кара небесна"

Кива обстріляв портрет Бандери

На оприлюдненому нардепом у мережі відео помітно, що він взяв до рук автомат і почав розстрілювати портрети представників українського руху опору, зокрема Степана Бандери.

Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти – За життя", вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди,

– заявив Кива перед пострілами.

Далі він зробив кілька десятків пострілів у "цілі". Ролик він підписав словами привітання та гордості "за переможне героїчне минуле".

Кива стріляв по портрету Бандери: дивіться відео

Справа Кива за "святкування" вбивства Бандери: коротко