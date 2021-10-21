Кива, який сам заявив про своє виключення з ОПЗЖ, порадив "не вірити під**асам"

Ілля Кива заперечив, що його виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя". Скандальний нардеп порадив не вірити "фейкам та під**асам".

Я в строю, – Кива

За словами Киви, інформація про його виключення з партії – це "дезінформація аферистів". До речі, сам політик раніше підтвердив, що частина депутатів ОПЗЖ вирішили виключити його зі своїх лав.

До теми Хріна лисого, – Рабінович каже, що Киву ніхто не виключав з партії ОПЗЖ

В інтернеті гуляє відео, де група якихось людей виключає мене з партії "Опозиційна платформа – За життя". Це чиста дезінформація аферистів, яких раніше викривали на злочинах проти партії і закону,

– заявив нардеп.

Він додав: "Я у строю. Я в ОПЗЖ. Я на вістрі атаки і так буде завжди".

Дивіться відео нової заяви Киви щодо виключення з партії:

Що відомо про ймовірне виключення Киви з ОПЗЖ