Надмірний розголос справи про вбивство Киви не влаштовує ворога: пояснення ГУР

6 грудня стало відомо, що під Москвою ліквідували Іллю Киву. За наявною інформацією, його застрелили. Й у ГУР МО пояснили, чому окупантів не влаштовує надмірний розголос справи.

В ефірі телемарафону звернув увагу на важливу деталь представник ГУР МО Андрій Юсов. Він підкреслив, що для окупантів ця тема "надмірно болюча і дошкульна", пише 24 Канал.

Читайте також Ліквідація Киви під Москвою: що відомо про раптову смерть зрадника

Кива – одне з облич російської пропаганди

Андрій Юсов почав з того, що Ілля Кива був одним із облич російської пропаганди. Принаймні впродовж останнього часу саме так і було.

Звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація, є надмірно болючою і дошкульною, тому, можливо, ми бачимо такі результати,

– зазначив Юсов.

Ліквідація Іллі Киви: що відомо

Так, російський телеграм-канал Mash написав, що Іллю Киву ліквідували з допомогою двох пострілів. Перший був у груди, яким його поранили. А от пострілом у голову його відправили до Кобзона.

Вбивство було скоєно у відносно безлюдній прогулянковій зоні підмосковного заміського комплексу "Велич Country Club" у селі Супонєве. Тому тіло ексдепутата Верховної Ради України виявили лише за годину,

– зауважили росіяни.

За даними джерел 24 Каналу, ліквідація зрадника, колаборанта та пропагандиста Іллі Киви – спецоперація СБУ. Також підтверджують, що його вдалося відправити на той світ з допомогою стрілецької зброї.

Іронізував на тему ліквідації Киви активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що його джерела підтвердили успішне проведення спецоперації СБУ. Також зауважив, що "бути зрадником України дуже небезпечно".

Служба безпеки України попереджає – бути зрадником України смертельно небезпечно. Пристрелили па***ду, і так має бути з кожним, хто працює на ворога,

– зазначив Стерненко.

Цікаво, що правоохоронці затримали його співмешканку. Її розпитували про останні дні життя Киви. Саму жінку підозрюють у тому, що вона могла навести кілера. А вона заявляє, що зрадник постійно виходив до лісу, щоб зняти свої відеозвернення. Робив це задля того, щоб не "палити" своє місцерозташування.