Кияни повстануть проти Зеленського, – Солонтай про наслідки звільнення мера Кличка

У будинку столичного мера Віталія Кличка провели обшуки. Деякі експерти вважають, що такі дії спричинені бажанням посунути його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Але така історія не нова: вона походить ще з тих часів, коли фаворитом був не Андрій Єрмак, а Андрій Богдан. Таку думку в ефірі висловив експерт з політики Олександр Солонтай.

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У Кличка збільшилась кількість прихильників

Він нагадав, що Богдану вдалось змінити керівників усіх регіонів, окрім Києва через специфічне законодавство і через те, що на той час Кличко "тримав удар". З тих часів політик лише зміцнів, зокрема збільшилась кількість його прихильників.

Тому позиція звільняти зараз Кличка з посади голови КМДА неодмінно призведе до національної політичної кризи та повстання киян проти Зеленського,

– наголосив Солонтай.

За його словами, цілком зрозуміло, що найближчим часом Кличка не звільнять з займаної посади.

На мера Києва може тиснути якась частина команди Зеленського

Зрозуміло, як вважає експерт, що на мера Києва справді тиснуть, але мовитись може не про Зеленського.

"Сам Кличко каже, що це Зеленський. Але йому все одно, чи це робить Кирило Тимошенко, Андрій Єрмак чи Олег Татаров. Для Кличка – це Зеленський", – сказав Солонтай.

Солонтай прокоментував обшуки в Кличка: дивіться відео

Попри це, чинному меру Києва вдалось зберегти добрі та приязні стосунки з частиною оточення президента України.

"Тобто це (обшуки – 24 канал) робить частина оточення, яка має погані стосунки з тими фаворитами, які в хороших стосунках з Кличком. Команда Зеленського неоднорідна", – відзначив експерт.

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З чим пов'язані обшуки у Кличка

Можливо, на думку експерта, "наїзди на Кличка" пов'язані не з тим, щоб збити його з кандидата в президенти. А з тим, щоб збити його з посади голови КМДА, але перед цим попсувати рейтинг, змінити симпатії і ставлення киян.

Це взагалі може бути не пов'язано з президентськими амбіціями та перебуванням на посаді голови КМДА,

– зауважив Солонтай.

За його словами, версій того, що відбувається, забагато. Причини обшуків можуть бути пов'язані:

з процесами перерозподілу впливів всередині команди Зеленського;

з питаннями підготовки національної кампанії. Адже Зеленський досі має багато прихильників, які вірять, що він не почав боротьбу з олігархами тільки через те, що був не готовий і йому потрібен був час.

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