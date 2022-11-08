Кияни закликають не встановлювати новорічну ялинку через війну: з'явилася петиція

Мер Києва Віталій Кличко вже розкрив таємницю, якою цьогоріч буде головна ялинка країни. Однак українці задуму не оцінили та вже створили петицію про скасування встановлення різдвяного дерева.

Все через те, що, на їхню думку, встановлювати ялинку у період війни, є недоречним. Про це мовиться у тексті відповідної петиції.

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Авторка петиції Наталія Попович наголошує, що кошти на придбання ялинки, її монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ чи внутрішнім переселенцям.

Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми, як свідомі мешканці столиці, можемо цьогоріч обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято, на яке очікує кожен українець, – це День Перемоги,

– наголосила вона.

Минулого року на Софіївській площі встановили 31-метрову новорічну ялинку . Святкове дерево обійшлося місту в 9 мільйонів гривень. Ці

Станом на 16:00, 8 листопада, петиція назбирала вже трохи більше за 1000 голосів. Для розгляду її у Київській міській раді потрібно загалом 6000 голосів.



Петиція проти встановлення головної ялинки країни / Скриншот 24 каналу

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що столична влада планує встановлення новорічної ялинки. За словами президента компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який організовує свята на Софіївській площі, наразі вивчають усі можливості з облаштування головної ялинки. Він сказав, що компанія вже працює, шукає партнерів і спонсорів.

Якою може бути новорічна ялинка у Києві

Наразі остаточний варіант ще не затвердили, однак один з ескізів передбачає, що головна ялинка країни буде прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а замість різдвяної зірки на її верхівці буде тризуб.

Кличко також додав, що Новий рік та Різдво ніхто не скасовуватиме, але масових святкувань у столиці 100% не буде. Він сказав, що наразі міська влада розглядає питання, чи встановлювати головну ялинку.

"Проте слід також пройти ці складні часи, щоб новорічна ялинка таки була. Ми розглядаємо це питання, відштовхуючись в першу чергу від безпеки", – заявив Кличко.

За його словами, ближче до Нового року міська влада зможе повідомити, чи точно її встановлюватимуть

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