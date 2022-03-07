Киянка збирала на Прикарпатті дані про військовий аеродром

7 березня 2022 , 17:42
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили киянку, яка збирала дані про військовий аеродром на Івано-Франківщині та передавала росіянам. Тепер їй інкримінують державну зраду.

Зловмисниця збирала дані про аеродром ще від грудня 2021 року. Для цього вона спеціально поселилася неподалік від нього.

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Автор: Іван Магуряк