Киянка збирала на Прикарпатті дані про військовий аеродром
7 березня 2022 , 17:42Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили киянку, яка збирала дані про військовий аеродром на Івано-Франківщині та передавала росіянам. Тепер їй інкримінують державну зраду.
Зловмисниця збирала дані про аеродром ще від грудня 2021 року. Для цього вона спеціально поселилася неподалік від нього.
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