Назавжди 27: на Аскольдовій могилі вшанували пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

У Києві на Аскольдовій могилі 1 листопада вшанували пам'ять полеглого Героя України, командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Цього дня військовий мав би відзначати свій день народження.

Поблизу могили загиблого на війні добровольця зібралося багато людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу" та NV.

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Яким було вшанування пам'яті "Да Вінчі" у Києві

На Аскольдовій могилі до командира "Да Вінчі" прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі громадяни нашої держави. Прощання відбулося поблизу могили Героя у день, коли йому мало б виповнитися 29 років.

У Києві вшанували пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла / Фото NV

Поблизу могили захисника пройшли спільна молитва та концерт-реквієм. Туди також приносили багато квітів, українських прапорів і стяги 1 окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі".

Під час вшанування пам'яті "Да Вінчі" була молитва та концерт-реквієм / Відео "Радіо Свободи"

До слова, 1 листопада Бурштинська міська рада повідомила про смерть молодшого брата "Да Вінчі" – Івана Коцюбайла. Причину не назвали.

Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла