"Поверніть захисників Маріуполя – живих і полеглих": у Києві пройшла акція на підтримку азовців

У Києві в неділю 14 квітня відбулася традиційна акція на підтримку військовополонених з "Азовсталі". Тисячі людей зібралися, щоб закликати світ сприяти поверненню наших захисників з російського полону.

Про це повідомляє фотографка 24 Каналу, яка була на місці подій. Цього разу акція відбулася поблизу станції метро "Арсенальна".

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У Києві пройшла акція на підтримку військовополонених

Цього разу люди, що вийшли підтримати звільнення захисників "Азовсталі" та інших українських військовополонених з полону вийшли до території поблизу Київського палацу дітей та юнацтва, а також парку Вічної Слави. У своїх руках рідні, друзі та близькі військовополонених тримали плакати із закликами сприяти звільненню наших захисників з полону.

Біля станції метро "Арсенальна" пройшла акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук

Люди тримали плакати з надписами "Твоя мовчанка може стати ганьбою", "Їх чекають вдома", "будь голосом полонених!", "Поверніть захисників Маріуполя – живих та полеглих" тощо.

Серед тих людей, що прийшов підтримати наших полонених був і захисник Маріуполя – Андрій. Журналісти Суспільного зазначили, що чоловік був в полоні 21 місяць, а повернувся на батьківщину внаслідок обміну 3 січня 2024 року. Наразі військовий перебуває на реабілітації в Києві.

Завжди прихожу підтримати побратимів, які ще залишаються в полоні. Нас повинні чути. Люди повинні знати, яке там пекло насправді. Там в людей зникає віра,

– сказав він.

Військовослужбовець Сергій також прийшов підтримати полонених "Азовсталі". Чоловік зазначає, що сьогодні вони, а завтра він теж там може опинитися, тому важливо, щоб полонені не відчували, що їх покинули.

Тисячі людей прийшли підтримати захисників, які наразі перебувають в полоні в Росії / Фото Валентини Поліщук

Серед учасників акції були також діти, які чекають вдома своїх найближчих людей, після того, як їх зможуть звільнити з полону.

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