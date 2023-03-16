"Пункт призначення" по-київськи: у столиці помітили автомобіль SMART, вщент забитий дровами
16 березня 2023, 17:53Читать новость на русском
У столиці 16 березня помітили незвичайне явище. Мініавтомобіль SMART роз'їжджав по Києву, повністю забитий дровами.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Як такий вантаж не заважає водію – невідомо, пише 24 Канал.
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Маленький багажник вщент заповнений дровами
У Києві знайшли застосування Smart,
– йдеться в повідомлені.
На опублікованих світлинах можна побачити, що невеликий багажник мінімашини повністю заповнений дровами.
Цікаво, що багаж автомобіля ніяк не закріплений, тому він може випасти у будь-яку мить.
У Тернополі чоловік їздить на дивані
- На вулицях Заліщиків, що у Тернопільській області, з'явився незвичайний транспорт синього кольору, який змушує озиратися прохожих. І справа не у якомусь незвичайному спорткарі, а у справжнісінькому дивані.
- Такий транспорт, на якому можна подорожувати у будь-якій комфортній позі створив інженер-технолог та винахідник Аркадій Фішман, який є переселенцем зі Слов'янська. Його незвичайну "автівку" навіть зняли на відео.
- Як стало відомо, поїздка на дивані при гарній погоді подарує "водієві" хіба легенький вітерець, адже розвиває диван швидкість лише 10 кілометрів за годину. При цьому приблизна довжина дивана сягає двох метрів, ширина – 80 сантиметрів, а висота – понад метр.
- Щоб змусити рухатися те, що за задумом повинно стояти у помешканнях, винахідник вбудував двигун, акумулятори та контролер. Ці деталі Аркадій Фішман привіз зі Слов'янська, які зняв з іншого саморобного електротранспорту – з моноколеса. За його словами, сам виріб привезти з собою не зміг.