У Солом'янському районі столиці – пожежа: чорний дим видно з різних частин Києва
21 травня 2023, 13:11Читать новость на русском
У неділю, 21 травня, у Києві спалахнула масштабна пожежа. Стовп густого чорного диму піднявся над містом.
Про подію повідомили місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в Солом'янському районі столиці, передає 24 Канал.
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Обставини події
ДСНС у коментарі Суспільному розповіли, що у Солом'янському районі Києва загорілася відкрита територія. Рятувальники вже прибули на місце події та ліквідовують наслідки.
За даними ДСНС, пожежа сталась на площі 50 квадратних метрів на вулиці Володимира Сікевича, 32.
У Києві сталась масштабна пожежа: дивіться відео
Інші пожежі в Києві
- 20 травня у районі житлового масиву "Позняки" у Києві сталась пожежа. Густий стовп чорного диму видно у різних районах міста.
- Цього ж дня в районі Гідропарку сталася пожежа на відкритій території. У ДСНС повідомили, що загоряння сталося на площі 25 квадратних метрів з розповсюдженням на ресторан.
- А напередодні, 19 травня, у Києві помітили густий стовп диму над торговим центром "Республіка" у Голосіївському районі. У ДСНС заявили, що інформація щодо пожежі не надходила. Разом з тим, анонімні джерела стверджують, що горіли побутові приміщення.