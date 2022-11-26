У Києві нові правила відключення електроенергії

У Києві, як і в більшості інших міст України, діють екстрені відключення світла. Проте у столиці енергетики вмикатимуть електрику так, щоб перерва в подачі була не більше декількох годин.

Відповідну інформацію повідомила компанія 26 листопада та пояснила, як працюватиме нова схема. Однак ще вранці цього ж дня людей попередили про екстрені відключення.

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Як діятимуть нові графіки у Києві

У компанії пояснили, що розуміють – тривалі відключення світла ускладнюють життя жителів Києва.

Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин,

– пояснили в компанії.

Там вкотре нагадали, що стабілізаційні графіки відключень наразі не діють. Додали, що такий режим діятиме, поки:

не вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії;

і ситуація в енергосистемі не стабілізується.

Людей також попросили писати на сторінки ДТЕК Київські електромережі у фейсбуці, вайбері чи телеграмі, якщо:

після 23 листопада світло у вас не вмикали;

або перерва між увімкненнями становить понад 5 годин.

Що відомо про ситуацію зі світлом

Після атаки Росії по об'єктах критичної інфраструктури 23 листопада світло зникло майже на всій території країни. Тоді Укренерго відразу запровадило екстрені відключення.

Вже 24 листопада на всій території України енергетики заживили всі об'єкти критичної інфраструктури.

Станом на 25 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі становив 30% від потреби споживання. Вже 26 листопада – 25%.

Окрім того, Укренерго більше не визначає, які саме види відключень, аварійні чи планові, діють в регіоні. Натомість диспетчерам обленерго дають показник споживання для області, перевищувати який не можна. Тоді безпосередньо в обленерго визначають схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми.

У ДТЕК попросили відразу після ввімкнення світла не вмикати одночасно всі електроприлади, адже це може призвести до нової аварії. Зокрема, через різке підключення одразу великого навантаження.

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