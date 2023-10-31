У Києві під час тривоги частково зникло світло: у ДТЕК пояснили, що сталося

У Києві ввечері 31 жовтня лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння. Зрештою в одному з районів української столиці після сирен зникло світло.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою стало відомо, що світло повернути споживачам через кілька годин, передає 24 Канал.

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Що відомо про відключення світла у Києві

У мережі кияни повідомили, що у районах Позняки та Харківська, що на лівому березі української столиці, близько 21:40 частково зникло світло. В той час у місті лунали сигнали повітряної тривоги та була загроза балістичного озброєння окупантів.

Зрештою інцидент прокоментували у ДТЕК, що відповідає за електропостачання у столиці. Там зазначили, що відключення світла не пов'язано з тривогою, а натомість трапилися аварійні відключення.



У ДТЕК пояснили, чому у Києві сталося відключення світла / Фото з київських телеграм-каналів

У компанії наголосили, що ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки аварії. Там також повідомили, що орієнтовний час відновлення електроенергії на Позняках та Харківській близько 1 години 1 листопада.

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