Вдруге за вечір: майже по всій Україні сповіщали про повітряну тривогу
11 серпня 2022 , 21:12Читать новость на русском
Майже по всій Україні станом на 21:15 оголосили про повітряну тривогу. Це було вже вдруге за вечір. Вже через 30 хвилин почали сповіщати про відбої.
Загалом упродовж дня це була вже третя масштабна повітряна тривога. Про першу сповістили ще о 13:19, інформує 24 канал.
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Друга масштабна тривога розпочалася о 19:20. Серію відбоїв оголосили через 20 хвилин.
Станом на 21:34 про загрозу сповіщали жителів:
- Волинської області;
- Львівської області;
- Житомирської області;
- Тернопільської області;
- Закарпатської області;
- Івано-Франківської області;
- Буковини;
- Хмельницької області;
- Вінницької області;
- Черкаської області;
- Одеської області;
- Миколаївської області;
- Запорізької області;
- Донецької області;
- Луганської області;
- Харківської області;
- Сумської області;
- Полтавської області;
- Чернігівської області;
- Київської області;
- Дніпропетровської області.
Українців закликали відкласти всі справи й терміново йти в укриття. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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