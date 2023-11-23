Побили, прикували до поручня і вкрали гроші: поліція Києва затримала злочинну банду

Поліція Києва затримала злочинну групу за зухвалий розбійний напад. Наразі правоохоронці перевіряють, чи вчиняли вони до цього ще щось подібне.

Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко розповів про банду, яка напала на чоловіка біля його ж будинку.

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Подробиці зухвалого нападу

Подія сталась на початку листопада у Подільському районі столиці. Двоє незнайомців напали на підприємця, який вийшов з будинку та прямував до автівки із сумкою з грошима.

Виходячи на вулицю, на чоловіка напали двоє невідомих, силою заштовхали його у під’їзд, побили, розпили в обличчя сльозогінний газ, після чого пристебнули кайданками до поручня сходової клітки та забрали сумку з грошима – там було 2 мільйони гривень та 9 300 доларів США.

Усі наряди поліції були орієнтовані на розшук та затримання банди. Аби "замести" сліди, пересуваючись містом, спільники декілька разів пересідали у різний громадський та приватний транспорт.

Проаналізувавши велику кількість інформації, опитавши ймовірних свідків, провівши ряд інших оперативно-розшукових заходів, ми встановили осіб, які причетні до цього зухвалого злочину,

– сказав Дмитро Шумейко.

Що вдалося з'ясувати поліції

Поліцейські з’ясували, що один зі спільників раніше судимий за серію тяжких злочинів, серед яких розбійні напади та умисне вбивство. Також у банді киянин 1964 року народження та херсонець 1993 року народження.

Натомість організаторкою нападу виявилась дружина одного із виконавців – киянка, 1985 року народження. Відомо, що зловмисники упродовж кількох днів стежили за потерпілим, аналізуючи його маршрут руху.

Після нападу фігуранти швидко розподілили "зароблені" кошти між собою. За результатами проведення семи обшуків за місцями проживання порушників було виявлено та вилучено речові докази, серед яких: верхній одяг, банківські картки, кайданки, газовий балончик, мобільні телефони та гранату», - додав правоохоронець.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Фігурантам вже повідомили про підозри та найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

Якщо провину підозрюваних доведуть, наступні 15 років вони можуть провести у в’язниці.