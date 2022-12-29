У Києві та більшості областях – повітряна тривога: негайно вирушайте до укриття

Зранку 29 грудня повітряна тривога пролунала у Києві та більшості областей України. Не ігноруйте сирени та вирушайте негайно ж до укриття. Це може врятувати вам життя.

Російські військові продовжують тероризувати українців. Зранку 29 грудня у більшості областей України пролунали повітряні тривоги. Існує загроза чергового ракетного удару, тож не ігноруйте.

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В яких областях – повітряна тривога

Запорізька;

Харківська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Миколаївська;

Донецька;

Одеська;

Херсонська;

Сумська;

Київська;

Вінницька;

Черкаська;

Житомирська;

Кіровоградська;

Чернігівська.

Чому пролунала повітряна тривога

За даними телеграм-каналу monitor, окупанти підняли у небо стратегічну авіацію у режимі радіомовчання. Тож не виключена можливість запуску крилатих ракет. Відповідне повідомлення з'явилося о 05:37.

Зауважимо, що спочатку сирени лунали на Сході. І вже лише близько 06:00 про можливу загрозу з неба попередили мешканців Києва та низки інших областей. Станом на 06:15 на Заході повітряну тривогу не вмикали.

Станом на 06:20 надійшли оновлені дані. Відомо про активність авіаційної групи, до складу якої входить 10 повітряних суден. Ймовірно, мовиться про Ту-95. Крім того, ворог може використовувати літаки Ту-22м3. Наразі повідомлень про пуски ракет не надходило.

Додамо, що існує загроза удару не лише зі стратегічної авіації. В ОК "Південь" повідомили, що у Чорне море ворог вивів 2 надводні ракетоносії. Відтак, існує ймовірність запуску 16 ракет типу "Калібр". Пізніше стало відомо про ще й підводний ракетоносій. Тож загальний залп зріс до 20 ракет.

Ракетний удар може статися будь-коли

На цьому напередодні наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підкреслив, що наша держава перебуває у стані бойової готовності до можливих масованих ракетних ударів. А статися вони можуть у будь-який момент.

Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року,

– сказав прем'єр.

Якщо ж ударів до Нового року не буде, то новорічні свята вдасться пройти без аварійних відключень. Водночас, підкреслив Шмигаль, окупанти не відмовляються від свого бажання сіяти паніку та страх. За словами прем'єра, їм це не вдасться, адже українці вірять в себе, армію, енергетиків і партнерів.

Хай там як, але ми не втомлюємося закликати до того, щоб під час повітряної тривоги ви перебували в укритті. Залишайтеся у сховищі доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.