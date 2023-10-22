Загинув на місці: у Києві на блокпості авто збило на смерть військового

Вночі 22 жовтня у Києві авто збило на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години.

Як розповіли у поліції, водій автомобіля "Хонда" на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер.

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Водій "Хонди" не впорався з керуванням

Аварія сталась близько 00:30 на блокпосту при в'їзді до столиці. Попередньо відомо, що водій, керуючи автомобілем "Хонда", рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних.

В умовах туману він попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього керманич "Хонди" не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця.

Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Водія "Хонди" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент аварії водій 1978 року народження перебував у тверезому стані.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.