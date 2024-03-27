На бульварі Верховної Ради у Києві стався прорив труби: машини мусили пливти вулицею

У Києві ввечері 26 березня стався прорив труби на лівому березі міста. Це відбулося на бульварі Верховної Ради.

Через це витік води стався на проїжджу частину бульвару. Транспортні засоби мусили буквально "плисти" водою.

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На бульварі Верховної Ради прорвало трубу

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що на бульварі Верховної Ради, 7-А сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 міліметрів. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці.

Можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега,

– наголосили в КМДА.



На бульварі Верховної Ради стався витік води з труби / Фото з київських телеграм-каналів

Варто зазначити, що бульвар Верховної Ради розташований у Дніпровському районі столиці. Через це частина жителів може відчути наслідки прориву труби у вигляді зниження тиску чи можливої відсутності води.

У Києві прорвало трубу у Дніпровському районі: дивіться відео

Крім того, місцеві телеграм-канали поділилися відео з наслідками прориву труби на бульварі. На кадрах можна побачити, як машини "пливли" до потрібного їм напрямку цією вулицею.

Машини рухалися через воду на бульварі Верховної Ради: дивіться відео

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