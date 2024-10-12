Ви не тим кричите "ганьба", або коротко про облаву ТЦК на концерті

Зрозуміло, дуже хочеться ходити в кафе, ресторани і на концерти, наче війни немає. Зрозуміло, дуже хочеться платити податки по мінімуму і купувати нові автівки, наче війни немає. Зрозуміло, дуже хочеться мірятись рейтингами й готуватись до виборів, наче війни немає. Але є одне але – війна є.

Ведмежа послуга Заходу

Оцінка будь-яких дій має відбуватись не у вакуумі, а з врахуванням цього фактора. Основного фактора.

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І так, візити й рейди ТЦК можуть відбуватись для окозамилювання і демонстрації роботи. Але вони стали реальністю тільки тому, що в країні проблема з мобілізацією, яка загрожує програшем у війні.

Підвищення податків може вважатися недоречним на фоні великої корупції, але воно потрібно для фінансування армії, без якого ми можемо програти війну.

У демократичній країні потрібні вибори. Але вони неможливі поки йде війна.

Наші західні партнери фінансують половину українського бюджету, рятуючи нас від шаленої кризи й зубожіння, справжнього зубожіння, яке мала б принести війна. Але у такий спосіб вони зробили й ведмежу послугу українському суспільству.

Завдяки грошам Заходу в українському тилу ситуація прекрасна і являє собою економічне диво, як для ситуації з війною. Є величезна спокуса жити так, наче нічого не відбувається, і ставати лишень диванним вболівальником за збірну ЗСУ.

Хочеться розмірковувати про підтримку економіки й оцінювати податкові новації по їх впливу на економіку. Питаючи в держави: "А чи підняття податків буде стимулювати українську економіку?". Забуваючи, що це вторинне на фоні війни. Не про стимулювання економіки треба думати в першу чергу. Так, наче в нас зараз мирні часи. І так, наче всі забули про слабку інституційну спроможність держави, про яку всі чудово знали до війни і що дуже багатьом дуже подобалось.

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Гроші Заходу тримають нас на плаву. Київ наповнений конференціями й концертами, на театральні події неможливо знайти квитки, а зарплати в приватному секторі стрімко зростають. Це викривляє реальність. Змушує забувати про ризики, про які забувати не можна. Відсторонюватись від реальності. Міряти все категоріями мирного часу.

Бо життя ж мирне, коли ракети не летять. До ракет швидко звикають, новини про фронт вчаться ігнорувати. І от вас вже найбільше непокоїть, що влада переглядає податкові правила гри.

Ми живемо у викривленій реальності

Але важливо розуміти, що це викривлена реальність. Що десь поряд є багато людей, що втратили все. І в будь-який момент часу кожен киянин чи вінничанин може опинитись на їх місці. Чомусь дуже швидко забули про емоції лютого 2022 року.

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Може, тоді ні в кого не виникне бажання кричати "ганьба" людям, вдягненим у форму ЗСУ. Бо завдяки таким людям ви можете ще жити ваше найкраще життя. А вони це роблять не тому, що хочуть, а тому, що українці, багато-багато українців, не виконують закон і "забувають" сходити в ТЦК. Усі ці "бусифікації" та рейди є наслідком неповаги до закону в українському суспільстві.

Це було нашою проблемою до війни, це буде нашою проблемою після. Це є причиною багатьох проблем зараз. Але чомусь "ганьба" людям, що не виконують закон, в Україні ніколи не кричали.