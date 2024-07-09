У Києві та частині областей оголошували повітряну тривогу

9 липня 2024, 18:00
Читать новость на русском

Вдень 9 липня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Зокрема, тривога тоді дійшла до столиці.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Дивіться також Ракетна атака, удар по "Охматдиту", Зеленський у Польщі: хронологія 866 дня війни

18:14, 09 липня

По областях оголосили відбій повітряної тривоги. 

"Відбій ракетної небезпеки", – повідомили українців в ПС.

18:08, 09 липня

Ракетна небезпека для областей, де оголошена повітряна тривога, зберігається! Залишайтесь в укриттях,
– ідеться в повідомленні ПС.

18:01, 09 липня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!,
– написали в Повітряних силах. 

18:00, 09 липня


У деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу

17:57, 09 липня

У Києві та низці областей лунають сигнали повітряної тривоги.

Автор: Ірина Марціяш