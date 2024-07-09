У Києві та частині областей оголошували повітряну тривогу
Вдень 9 липня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Зокрема, тривога тоді дійшла до столиці.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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По областях оголосили відбій повітряної тривоги. "Відбій ракетної небезпеки", – повідомили українців в ПС. Ракетна небезпека для областей, де оголошена повітряна тривога, зберігається! Залишайтесь в укриттях, Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!, У Києві та низці областей лунають сигнали повітряної тривоги.
– ідеться в повідомленні ПС.
– написали в Повітряних силах.
По областях оголосили відбій повітряної тривоги.
"Відбій ракетної небезпеки", – повідомили українців в ПС.
Ракетна небезпека для областей, де оголошена повітряна тривога, зберігається! Залишайтесь в укриттях,
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!,
У Києві та низці областей лунають сигнали повітряної тривоги.