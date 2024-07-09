У Києві та частині областей оголошували повітряну тривогу

Вдень 9 липня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Зокрема, тривога тоді дійшла до столиці.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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