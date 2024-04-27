В Україні – відбій тривоги, але фіксують зліт Ту-95

Російські окупанти не дають спокою українцям, наражаючи на небезпеку життя людей. Важливо не нехтувати небезпекою та спускатися в укриття.

У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога (відбої – через годину). Більше про ракетну небезпеку та випущені ворогом цілі читайте в матеріалі 24 Каналу.

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