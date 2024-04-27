В Україні – відбій тривоги, але фіксують зліт Ту-95
Російські окупанти не дають спокою українцям, наражаючи на небезпеку життя людей. Важливо не нехтувати небезпекою та спускатися в укриття.
У п'ятницю, 26 квітня, близько 23:00 у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога (відбої – через годину). Більше про ракетну небезпеку та випущені ворогом цілі читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Відбої почали ширитися Україною. Моніторингові пабліки пишуть про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Також вони зазначають: у разі бойового вильоту бомбардувальники ввійдуть до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону у період від 03:00 до 04:30. ПС: швидкісна рухається ціль з Черкащини на Вінниччину. Жителі Івано-Франківської області чули вибух. Телеграм-канали вказують на одну крилату ракету на Львівщині повз Бібрку з північним курсом. Сили оборони закликають особливо Тернопільщину та Хмельниччину перебувати в укриттях. Повітряні сили наголошують на тому, що ворог запустив ракети типу "Кинджал". Через Житомирщину вони рухаються в південно-західному напрямку. Крилата ракета з Тернопільщини рухається у західному напрямку. Зокрема, як пишуть телеграм-канали, у бік Стрия під Львовом. Інша ракета на Вінниччині зі західним курсом. Ракети змінили курс з Київщини на Вінниччину. Моніторингові пабліки пишуть про зліт МіГ-31К військово-повітряних сил Росії на аеродромі "Саваслейка". Це винищувач, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Крилата ракета через Черкащину рухається в напрямку Київщини, а саме – у бік Білоцерківського району. Також фіксують ціль на Хмельниччині у західному напрямку. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Одну ціль фіксували на Вінниччині станом на 23:03 у північно-західному напрямку. Інша крилата ракета була у напрямку на Кропивницький, але близько 23:09 змінила курс на Черкащину. Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та усієї України, а саме – таких регіонів: Близько 22:05 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістики з північного сходу. О 22:50 стало відомо про ракету на Миколаївщині в північному напрямку. Через декілька хвилин зафіксували 3 ракети у північно-західному напрямку.
Відбої почали ширитися Україною.
Моніторингові пабліки пишуть про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья".
Також вони зазначають: у разі бойового вильоту бомбардувальники ввійдуть до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону у період від 03:00 до 04:30.
ПС: швидкісна рухається ціль з Черкащини на Вінниччину.
Жителі Івано-Франківської області чули вибух. Телеграм-канали вказують на одну крилату ракету на Львівщині повз Бібрку з північним курсом.
Сили оборони закликають особливо Тернопільщину та Хмельниччину перебувати в укриттях.
Повітряні сили наголошують на тому, що ворог запустив ракети типу "Кинджал". Через Житомирщину вони рухаються в південно-західному напрямку.
Крилата ракета з Тернопільщини рухається у західному напрямку. Зокрема, як пишуть телеграм-канали, у бік Стрия під Львовом. Інша ракета на Вінниччині зі західним курсом.
Ракети змінили курс з Київщини на Вінниччину.
Моніторингові пабліки пишуть про зліт МіГ-31К військово-повітряних сил Росії на аеродромі "Саваслейка".
Це винищувач, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Крилата ракета через Черкащину рухається в напрямку Київщини, а саме – у бік Білоцерківського району.
Також фіксують ціль на Хмельниччині у західному напрямку.
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Одну ціль фіксували на Вінниччині станом на 23:03 у північно-західному напрямку. Інша крилата ракета була у напрямку на Кропивницький, але близько 23:09 змінила курс на Черкащину.
Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та усієї України, а саме – таких регіонів:
Близько 22:05 Повітряні сили писали про загрозу застосування балістики з північного сходу. О 22:50 стало відомо про ракету на Миколаївщині в північному напрямку. Через декілька хвилин зафіксували 3 ракети у північно-західному напрямку.