Власники – російські урядовці: у Києві заарештували частину ТРЦ

Поліція наклала арешт на частину торгово-розважального центру у Києві, власниками якого є члени російського уряду. Загальна вартість арештованого майна становить понад 1,2 мільярда гривень.

Мовиться про ТРЦ "Мармелад" на Борщагівці. Цікаво, що офіційний сайт ТРЦ ведеться повністю російською мовою без можливості переведення на українську.

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Більш ніж половина акцій ТРЦ належать росії

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України встановили, що фактичними власниками частини торгово-розважального центру "Мармелад" є високопосадовці російської федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору.

Таким чином, прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.

З метою збереження вищевказаного майна та унеможливлення вчинення суб’єктом господарювання дій на шкоду державній безпеці України Солом’янський районний суд міста Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн,

– мовиться у повідомленні.

Днями СБУ заарештувала додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з росії

Служба безпеки України арештувала більше активів Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Суд наклав арешт на:

корпоративні права ТОВ, статутний капітал якої 38 мільйонів гривень,

банківські рахунки – 1,3 мільйона гривень,

земельні ділянки площею 3 та 5 гектарів,

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

Встановлено, що завдяки вже арештованій ТОВ сім'я відмивала російські гроші.

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