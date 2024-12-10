У Києві колапс на дорогах через сніг, столиця у заторах

Через несприятливі погодні умови на дорогах Києва виникли затори. На лівому березі столиці, зокрема, значно ускладнено рух транспорту. Влада радить пасажирам бути обережними та планувати довші поїздки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА та телеграм-канали. У мережі очевидці публікують фото та відео, які підтверджують колапс на дорогах.

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У Київській міській державній адміністрації зазначили, що до обробки дорожнього покриття задіяні 233 одиниці спецтехніки КК "Київавтодор" та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання.

"Насамперед фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми", – йдеться у повідомленні.

У Києві утворились довжелезні затори: відео

У парках та скверах прибирають 598 працівників та 47 одиниць техніки "зеленбудів". До протиожеледної обробки у дворах та прибудинкових територіях залучені 3,5 тисячі працівників керуючих компаній і 91 одиниця техніки.

Своєю чергою у патрульній поліції повідомили, що правоохоронці стежать за роботою снігоприбиральної техніки та станом автодоріг. ️

"Ми вкотре наголошуємо, водіям бути відповідальними, обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої автівки на узбіччі, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки", – додали правоохоронці.

Поліція повідомила про ДТП

Водночас у поліції повідомили, що на бульварі Вацлава Гавела сталась ДТП – рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Відрадного.



ДТП в Києві / Фото Нацполіції

Користувачі у мережі теж повідомили про довжелезний затор та ДТП на Броварському проспекті.

На Броварському проспекті затори / Фото "Телеканал Київ"

Найбільше постраждали такі магістралі, як проспект Петра Григоренка, де рух транспорту майже зупинився.

Подібна ситуація склалася й на інших магістралях, зокрема, на Лівобережжі, де зранку утворилися затори до 5 кілометрів, а деякі люди вимушені йти пішки.



Рух у Києві ускладнено / Фото з тг-каналів

Негода в Україні

На сьогодні в Україні прогнозували снігопади та мокрий дощ, а на дорогах – ожеледиця. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки.

Метеорологи закликали водіїв бути максимально важливими, щоб вибрати безпечну швидкість і дотримуватися дистанції.

Пішоходам радять уважно стежити за дорожньою обстановкою та використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб виділити себе на проїжджій частині.