Летів 60 кілометрів на годину: у Києві чоловік на самокаті розігнався по Набережному шосе
У Подільському районі Києві зафіксували цікавий випадок на дорозі. Там чоловік на електросамокаті розігнався зі швидкістю у 60 кілометрів на годину.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Цей випадок трапився на Набережному шосе в українській столиці, інформує 24 Канал.
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Що відомо про інцидент із чоловіком на самокаті у Києві
На відео, яке нещодавно з'явилося в соціальних мережах, видно, як чоловік їхав на великій швидкості на електричному самокаті крайньою лівою смугою в одному лише шоломі, без жодного іншого спорядження. Інші водії обережно об'їжджали його, підкреслюючи потенційно небезпечну ситуацію на дорозі.
Хлопець на самокаті розігнався до 60 кілометрів на годину і рухається лівою смугою на Набережній,
– писали очевидці.
Чоловік у Києві гнав на електросамокаті по шосе 60 кілометрів на годину: дивіться відео
Варто наголосити, що подібна поведінка з боку чоловіка з електросамокатом є грубим порушенням правил дорожнього руху. Адже електросамокати, моноколеса та інші персональні засоби пересування в Україні законодавчо визнали транспортними засобами.
Це перший крок до зміни Правил дорожнього руху, щоб врегулювати використання такого транспорту, зокрема заборони руху індивідуального електротранспорту тротуарами.