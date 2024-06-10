У Києві чоловік жбурнув гранату у багатоповерхівку: є постраждала

Надзвичайна ситуація трапилася пізнім вечером у Києві. У Шевченківському районі міста чоловік кинув гранату у бік житлового будинку. Поліція затримала зловмисника.

Наразі правоохоронці допитують затриманого. Вони намагаються встановити мотив його вчинку, а також довідатися, звідки порушник дістав боєприпас.

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Гранатою по багатоповерхівці

Інцидент трапився близько 22:00 9 червня. Попередньо, місцевий житель 1977 року народження жбурнув у бік фасаду багатоповерхового будинку гранату.

Відомо, що боєприпас відскочив від будівлі, впав на землю й вибухнув. 36-річна жінка, яка перебувала поблизу, отримала осколкове поранення руки. Як зазначають медики, наразі її життю нічого не загрожує.

Підривач втік з місця злочину, однак поліції вдалося встановити його місцеперебування.

Жителі будинку поспілкувалися з журналістами. За словами однієї жінки, зловмисник перебував у нетверезому стані. Також кияни розповіли, що біля одного з під'їздів у траві є вирва від вибуху.

Вибух у Луцьку у відділенні "Нової пошти"

До слова, 9 червня вже вибухали гранати. Так, вранці вибух пролунав в одному з відділень "Нової пошти" в Луцьку.

З'ясувалося, що в приміщенні вибухнула навчальна граната, яку придбали в інтернеті. Замовник вирішив оглянути її у відділенні. Проте він випадково привів в дію механізм – граната вибухнула у нього в руках.

Чоловік отримав травми, втім від госпіталізації відмовився.

У Броварах чоловік кинув гранату у поліцейського

Навесні цього року у центрі Броварів чоловік жбурнув гранату у поліцейського. Внаслідок вибуху обоє отримали поранення. Їх у стані середньої важкості доправили до лікарні.

Слідчі розповіли подробиці інциденту. Виявилося, що у той день патрульні отримали виклик щодо хуліганства. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.