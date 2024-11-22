У Києві чоловік взяв коробку, яка лежала біля авто: вона вибухнула і вбила його

У Дніпровському районі столиці трапилася моторошна трагедія. Чоловік взяв невідому коробку до рук, і вона здетонувала. На жаль, від отриманих травм він загинув.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі цього інциденту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про вибух

"Поліцейські з’ясовують обставини вибуху у Дніпровському районі столиці, внаслідок якого загинув чоловік. Інформація про подію до столичної поліції надійшла сьогодні близько 15:00", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За попередньою інформацією, чоловік підійшов до авто, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень, на жаль, потерпілий загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого. На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби,

– додають у поліції.

До речі, наприкінці жовтня від вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє чоловіків. Обоє були переселенцями із Луганщини. Загиблими виявилися батько та син. Відомо, що сім'я переїхала у Рівненську область у березні 2022 року.