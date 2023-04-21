У Києві чули вибухи: працює ППО

Російські загарбники не дають спокійно спати українцям та атакують міста нашої держави навіть вночі. Власне, стало відомо, що ворог випустив повітряні цілі в бік столиці.

У ніч проти 21 квітня, близько 01:00 у Київській ОВА повідомили про вибухи. Разом з тим там зазначили, що це працювали системи ППО.

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Слід дотримувати інформаційної тиші

Ймовірно, окупанти випустили по Києву безпілотники, однак нашим Повітряним силам вдалось їх збити. Також зазначимо, що вибухи прогриміли під час повітряної тривоги в столиці, яку оголосили близько 00:40.

У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що у жодному разі не можна знімати, а тим паче викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони. Власне, це може допомогти нашому ворогові.