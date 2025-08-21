Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Що відомо про вибухи в Києві?

В Повітряних силах о 13:15 попередили жителів Києва про небезпеку. Зокрема, там інформували про БпЛА, що має вектор руху навколо столиці.

Монітори повідомляли, що це може бути дрон-розвідник, але потім уточнили, що це ударний БпЛА.

Вже о 13:41 міський голова повідомив про вибухи в Києві. Зокрема, він зазначив, що у Голосіївському районі столиці працюють сили ППО по ворожих дронах.

Перебувайте в укриттях!

– наголосив він.

Нагадаємо, що зранку в повітряному просторі Київщини також були зафіксовано ворожі дрони. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях.

Куди цілили росіяни вночі 21 серпня

Під час масованої атаки ворог ударив по Львову і Мукачеву – містах, дуже віддалених від лінії фронту. Та Сергій Фурса вважає, що основними цілями були навіть не українські населені пункти, а Дональд Трамп. Путін вирішив принизити президента США, який погано розуміє, що відбувається.