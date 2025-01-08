У Києві чутно вибухи: у столиці працює ППО по "Шахедах"
Російська армія пізно вночі 8 січня запустила по Києву свої безпілотники типу "Шахед". У столиці було чутно вибухи.
Там працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.
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Що відомо про вибухи у Києві та роботу ППО
Тривогу у Києві оголосили о 01:21 8 січня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.
Увага! Місто Київ – БпЛА у напрямку міста!
– написали військові.
Близько о 01:32 місцеві телеграм-канали почали писати про гучні звуки, які чули у столиці. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав про роботу ППО у місті.
"В Києві працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях!" – зазначив він.
Станом на 01:44, загроза атаки "Шахедами" у Києві зберігається. Тривога і досі триває.
Наразі про наслідки ні в КМВА, ні в КМДА нічого не писали.
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