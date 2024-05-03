У Києві 2-річна дівчинка випала з вікна 3 поверху: прокуратура почала розслідування

На Позняках дворічна дівчинка випала з вікна 3 поверху, коли гралася. Дитина вижила.

Повідомляється, що у цей момент батьки були напідпитку та спали. Щодо них відкрито провадження, а Київська міська прокуратура почала досудове розслідування.

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Дитина випала з вікна

Ввечері 2 травня у поліцію надійшло повідомлення про нещасний випадок у Дарницькому районі Києва. З вікна балкона третього поверху випала малолітня дитина.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що в квартирі знаходились батьки малолітньої, які були напідпитку і в цей момент спали. 2-річна дівчинка, граючись, самостійно вилізла на стілець на балконі та, перехилившись, випала з вікна,

– повідомили у поліції.

Дитина вижила – наслідки не стали фатальними через те, що під вікнами будинку зелений газон. Дівчинку разом з матір'ю госпіталізували до лікарні. На щастя, малеча не отримала серйозних ушкоджень.

Фото з місця, де стався інцидент / поліція Києва

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною. Прокуратура почала досудове розслідування. Також інформацію про інцидент передали до соціальних служб для здійснення контролю за сім’єю.

У Київській прокуратурі також зазначили, що сім’я, яка складається з батька, матері та трьох неповнолітніх дітей, раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

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