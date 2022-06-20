У Києві для водіїв відкрили рух мостами Метро і Патона: де запустять автобуси

Рух для воодіїв мостами Патона і Метро відкрили в Києві. У КМДА розповіли, де запустять автобуси й тролейбуси.

Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють п'ять мостів: Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та міст Патона. Про це повідомляють у КМДА 20 червня.

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Список автобусних та тролейбусних маршрутів через Патона

Мостом Патона організували 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту.

Автобусні маршрути:

№ 51 станція метро "Червоний Хутір" – станція метро "Либідська".

№ 55 "Дарницька площа – станція метро "Палац Спорту".

№ 115 "Контрактова площа – Будинок культури".

№ 118 станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут".

Тролейбусні маршрути:

№ 43 "Дарницька площа – Кібцентр".

№ 50 вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

Також КМДА повідомила про відновлення тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин".

З переліком актуальних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.

Останні новини від КМДА

Міська влада закликає водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також пропускати машини "швидкої", поліцію, рятувальників та авто з гуманітарними вантажами.

17 червня в державній адміністрації повідомили, що в Києві посилюють дотримання режиму тиші. Доручення передбачає заборону на видовища із використанням піротехнічних виробів, гучний спів, трансляції розважальної музики з використанням апаратури тощо. Адже в умовах війни вищевказані дії негативно впливають на психоемоційний стан жителів Києва.

Також міська влада столиці попередила водіїв, що у місті відновили плату за паркування. Тому за неправильне паркування машину будуть забирати на штрафмайданчик. Винятком є лише порушення правил під час повітряної тривоги. Зверніть увагу, що паркування в Києві платне по буднях з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні послуга безплатна. Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку "Київ Цифровий".

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