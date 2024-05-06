У Києві сапери знешкодили бойову частину ворожої ракети Х-69
Джерело:ДСНС
У Києві сапери знешкодили знайдену у Голосіївському районі бойову частину ворожої ракети. Йдеться про новітню російську ракету Х-69.
Про це повідомили в ДСНС у понеділок, 6 травня. Також там прикріпили світлини знайденої ракети.
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Сапери знешкодили бойову частину ворожої ракети
В ДСНС зазначили, що частину ракети, що стирчала із землі в Голосіївському районі столиці, знайшов місцевий мешканець на території лісового масиву.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.
В ДСНС додали, що для безпечного вилучення та транспортування бойової частини Х-69 на підривний майданчик фахівцям знадобилося більше часу, ніж зазвичай, оскільки це новітня російська зброя.
У Києві знешкодили бойову частину новітньої російської ракети Х-69 / Фото ДСНС
Сапери ліквідували знайдену у Голосіївському районі бойову частину новітньої ворожої ракети Х-69 / Фото ДСНС
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили бойову частину високоточної ракети Х-69 / Фото ДСНС
Там наголосили бути максимально уважними та обережними. Зокрема, вказали декілька пунктів:
- Дивитися під ноги.
- Звертати увагу на підозрілі предмети.
- У жодному разі не чіпати їх, одразу телефонувати "101".
На Вінниччині знайшли ракету Х-101: що відомо
- У Вінницькій області впала крилата ракета Х-101 під час однієї з терористичних атак Росії в березні 2024 року.
- Національна поліція повідомила, що частини російської ракети Х-101 знайшли біля одного з сіл Вінницької області. Небезпечну знахідку виявили у полі.
- Коли ракета впала, її бойова частина не здетонувала. Після її падіння ракетні уламки розлетілись в радіусі 200 метрів.
- Тож після отримання повідомлення про знахідку вибухотехніки поліції та сапери ДСНС приїхали на місце, вивчили уламки та дистанційно підірвали частини Х-101.