У Києві сапери знешкодили бойову частину ворожої ракети Х-69

У Києві сапери знешкодили знайдену у Голосіївському районі бойову частину ворожої ракети. Йдеться про новітню російську ракету Х-69.

Про це повідомили в ДСНС у понеділок, 6 травня. Також там прикріпили світлини знайденої ракети.

Дивіться також Сапери успішно знешкодили величезну авіабомбу ФАБ-500

Сапери знешкодили бойову частину ворожої ракети

В ДСНС зазначили, що частину ракети, що стирчала із землі в Голосіївському районі столиці, знайшов місцевий мешканець на території лісового масиву.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.



В ДСНС додали, що для безпечного вилучення та транспортування бойової частини Х-69 на підривний майданчик фахівцям знадобилося більше часу, ніж зазвичай, оскільки це новітня російська зброя.



У Києві знешкодили бойову частину новітньої російської ракети Х-69 / Фото ДСНС



Сапери ліквідували знайдену у Голосіївському районі бойову частину новітньої ворожої ракети Х-69 / Фото ДСНС

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили бойову частину високоточної ракети Х-69 / Фото ДСНС

Там наголосили бути максимально уважними та обережними. Зокрема, вказали декілька пунктів:

Дивитися під ноги.

Звертати увагу на підозрілі предмети.

У жодному разі не чіпати їх, одразу телефонувати "101".

На Вінниччині знайшли ракету Х-101: що відомо