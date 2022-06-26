У Києві з двох будинків після ракетних ударів евакуюють людей
Джерело:Віталій Кличко
Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Києву. Наразі рятувальники евакують людей з двох цивільних будинків. Чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки, ще невідомо.
Близько 6:20, під час повітряної тривоги, в Шевченківському районі Києва пролунали декілька вибухів. На місце прибули бригади швидкої й рятувальники.
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Куди саме влучили ворожі ракети, поки що не повідомлялося. Так само наразі немає інформації щодо постраждалих. Міський голова Віталій Кличко пообіцяв надати інформацію згодом.
З кількох будинків евакуюють людей
Віталій Кличко повідомив, що після ракетного удару з двох будинків евакуюють людей.
Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців,
– написав Кличко.
Зауважимо, що це вже другий обстріл Києва за останній місяць, попередній був 5 червня. Вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах. На щастя, минулося без загиблих. Одну людину доправили до лікарні.
Вибухи лунали й на Півдні
Зранку 26 червня майже у всіх українських областях оголосили про повітряну тривогу. Про загрозу ракетного удару не оголосили лише на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині та у Криму.
Невдовзі після оголошення повітряної тривоги, близько 6:20, у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. Згодом, приблизно о 6:50, звуки вибухів почули й мешканці Миколаєва.
Попередні ракетні обстріли
- Під ранок 25 червня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по Україні, випустивши по регіонах десятки ракет. Повітряні тривоги лунали кілька разів. Більшість з цих ракет запустили з Білорусі за допомогою тактичної авіації.
- Того ранку по селищу Десна на Чернігівщині росіяни пустили 20 ракет, а по Житомирщині – 25.
- Повідомляли також про вибухи на Львівщині, Київщині, Харківщині, а також у Миколаєві. Натомість вночі вибухи лунали у Дніпрі та на Запоріжжі.