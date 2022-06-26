У Києві з двох будинків після ракетних ударів евакуюють людей

Росіяни вкотре завдали ракетних ударів по Києву. Наразі рятувальники евакують людей з двох цивільних будинків. Чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки, ще невідомо.

Близько 6:20, під час повітряної тривоги, в Шевченківському районі Києва пролунали декілька вибухів. На місце прибули бригади швидкої й рятувальники.

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Куди саме влучили ворожі ракети, поки що не повідомлялося. Так само наразі немає інформації щодо постраждалих. Міський голова Віталій Кличко пообіцяв надати інформацію згодом.

З кількох будинків евакуюють людей

Віталій Кличко повідомив, що після ракетного удару з двох будинків евакуюють людей.

Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців,

– написав Кличко.

Зауважимо, що це вже другий обстріл Києва за останній місяць, попередній був 5 червня. Вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах. На щастя, минулося без загиблих. Одну людину доправили до лікарні.

Вибухи лунали й на Півдні

Зранку 26 червня майже у всіх українських областях оголосили про повітряну тривогу. Про загрозу ракетного удару не оголосили лише на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині та у Криму.

Невдовзі після оголошення повітряної тривоги, близько 6:20, у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. Згодом, приблизно о 6:50, звуки вибухів почули й мешканці Миколаєва.

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