Місцеві телеграм-канали висловлюють гіпотезу, що "Котохату" підірвали. Власне, жінка, котра опікувалася маленькими носиками, раніше отримувала погрози та зверталася до поліції через це.

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Загинули десятки котів

Відомо, що у "Котохаті" спалахнула пожежа. Внаслідок неї постраждали близько 60 чотирилапих. Пишуть, що станом на 00:29 24 вересня практично всі котики, які були на місці, загинули.

На місці перебували як небайдужі люди, так і пожежники та поліцейські. Сама "Котохата" розташована у дворі будинку, що на вулиці Заболотного, 76а.

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У телеграм-каналах кажуть, що отримали чимало повідомлень з пропозиціями про допомогу. Небайдужих мешканців закликають вдень 24 вересня приїхати до "Котохати" та вже дізнатися на місці, чи можна буде допомогти.

Водночас очевидці кажуть, що ситуація моторошна. Люди шукали вцілілих пухнастиків. Кількох із них відправили до ветеринарної клініки, де ветеринари боролися за їхні життя.

У перші секунди, як почулися вибухи і з'явилось полум’я, якийсь чоловік дуже голосно сварився і кричав "під***с", тому це таки хтось підпалив і його бачили,

– розповіла місцева мешканка Катерина.

Десятки котиків постраждали внаслідок пожежі: дивіться відео

На сторінці зоозахисниці Наталі Петрущенкової користувачі мережі залишили безліч коментарів. Вони шоковані тим, що сталося та висловлюють співчуття. Люди не розуміють, що могло штовхнути на такий вчинок.

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