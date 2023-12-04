У київському госпіталі хочуть оновити інклюзивний туалет для військових: фото проєкту

В одному з київських госпіталів облаштують інклюзивний туалет та гардероб для військових. Волонтери оголосили збір на 1,5 мільйона гривень.

Про це 24 Каналу розповіла засновниця БФ "Доступ" та експертка з комунікацій Марія Кравченко. За її словами, зараз туалет у жахливому стані та не пристосований для медичного закладу, де перебувають військові з пораненнями.

Читайте також Під Києвом збудували містечко для переселенців зі Сходу України: чим воно унікальне

Чому це дійсно важливо

Марія Кравченко зазначила, що зараз триває робота над створенням нового інклюзивного туалету, щоб українські захисники почували себе комфортно. Приміщення дозволяє зробити таку локацію.

Зараз волонтери оголосили збір на ремонт. Необхідна сума може зменшитись або збільшитись. До прикладу, коли завершили монтаж у туалеті, зробили зачистку стін, то зрозуміли, що в одному місці доведеться перекладати частину стіни. Це непередбачувані витрати.

Долучитися до збору на облаштування інклюзивного туалету й нормального гардероба для одного з київських госпіталів, де військові проходять ВЛК, можна за посиланням на банку або на офіційний рахунок фонду

Також працюють над тим, щоб, окрім донатів, залучити підтримку бізнесу. Волонтери звертаються до виробників, щоб вони надали або на безплатній основі, або зі знижками матеріали, необхідні для ремонту. Ведуть переговори щодо плитки. Також одна компанія вже погодилась безоплатно надати матеріали для роботи зі стінами.

Ми зараз проводимо переговори, щоб таких проєктів було більше. Сподіваюсь, що бізнес буде долучатися більше, щоб була змога працювати для цієї сфери та допомагати нашим військовим,

– підкреслила засновниця БФ "Доступ".

Вона додала, що українські військові дуже гарно відгукуються про зміни, які відбулись у госпіталі за останні пів року.

Який вигляд зараз має туалет в одному з військових госпіталів Києва / Фото: Марія Кравченко

Візуалізація майбутнього туалету / Фото: Марія Кравченко

Проходження ВЛК: останні новини