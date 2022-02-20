У Києві готували мітинг проти війни з Росією: поліція затримала провокаторів
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці затримали провокаторів, які 20 лютого планували провести у Києві мітинги проти війни з Росією. Метою затриманих було дестабілізувати ситуацію в Україні.
У поліції розповіли, що провокатори хотіли створити привабливу "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ країни-агресорки. Загалом до Офісу Президенту планували стягнути 1500 людей.
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Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань вже провели обшуки у затриманих. Правоохоронці вилучили:
- прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами;
- "чорнові" записи;
- десятки мобільних телефонів та банківських карток.
Викриття та припинення мережі організаторів проплачених мітингів – це результат кропіткої щоденної роботи, яку проводить поліція, аби не дозволити зацікавленим особам розхитувати ситуацію в середині держави та сіяти паніку серед громадян,
– мовиться у повідомленні.
СБУ переходить на посилений режим служби
- СБУ повідомила про чергові витоки гібридної війни проти України. Саме тому силовики ухвалили рішення перейти на посилений режим служби.
- У СБУ наголосили: терористи, якими керує Росія, готові піти на все заради досягнення своїх цинічних цілей.
- Метою бойовиків є звинуватити українську сторону у провокаціях. Окупанти поширюють різноманітні фейки про Україну.
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