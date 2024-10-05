"Непроглядна темрява": Київ накрив густий туман – моторошні кадри
5 жовтня 2024, 18:40Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція України
Вдень українську столицю огонув густий туман. Поліція звернулася до водіїв із важливим застереженням.
5 жовтня близько 14:00 київські телеграм-канали почали поширювати кадри та відео з густим туманом у столиці. Незабаром з'явилося повідомлення й від поліції.
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Густий туман у Києві
Правоохоронці закликали водіїв дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:
- відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
Пішоходам своєю чергою радять:
- бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
- використовувати світлоповертальні елементи в одязі.
Київ у тумані / Фото соцмережі
Що відбувається у столиці: дивіться відео
До слова, протягом суботи 5 жовтня у Києві не стихає дощ. У неділю дощова погода у столиці утримається.