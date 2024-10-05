Вдень українську столицю огонув густий туман. Поліція звернулася до водіїв із важливим застереженням.

5 жовтня близько 14:00 київські телеграм-канали почали поширювати кадри та відео з густим туманом у столиці. Незабаром з'явилося повідомлення й від поліції.

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Густий туман у Києві

Правоохоронці закликали водіїв дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

Пішоходам своєю чергою радять:

бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Київ у тумані / Фото соцмережі

Що відбувається у столиці: дивіться відео

До слова, протягом суботи 5 жовтня у Києві не стихає дощ. У неділю дощова погода у столиці утримається.