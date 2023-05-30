По всій Україні аварійно вимкнули світло: що кажуть у ДТЕК
Сьогодні, 30 травня, у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах аварійно вимкнули світло. Причини відключень пояснили у ДТЕК.
Відключення в Києві
Світло у столиці аварійно вимкнули о 12:28. Відключення торкнулись Шевченківського, Солом'янського, Святошинського, Голосіївського, Оболонського, Дарницького районів. Вимкнення впровадили також і в області.
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У ДТЕК зазначили, що в столиці стались аварійні відключення. Зокрема, проблеми зі світлом є у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах та в області.
Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Інститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел.
15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.
Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.
У частині районів Харкова немає світла
Світло та інтернет зникли близько 13:30 30 травня також і в деяких районах Харкова. Також повідомляють і про проблеми із водопостачанням через відсутність світла.
Про зникнення електроенергії та інтернету у Слобідському, Індустріальному, Київському районах міста повідомляє Суспільне Харків.
У Дніпрі екстренні вимкнення світла
30 травня на Дніпропетровщині відбуваються екстрені вимкнення електроенергії, повідомили в компанії ЦЕК.
У компанії зазначили, що напруга на мережі поки не подається. Також повідомляється, що у деяких районах Павлограда зникла електроенергія.
Знеструмлення на Полтавщині
Про знеструмлення згодом повідомили й на Полтавщині. У "Полтаваобленерго" повідомили, що превентивні заходи були застосовані для збалансування системи.
"Сьогодні, 30 травня, спрацювало автоматичне частотне розвантаження (АЧР) в електромережах 110-150 кВ, через що частина Полтавської області залишились без електроенергії", – йдеться у повідомленні.
Автоматичне частотне розвантаження – це вимкнення частини споживачів у разі зниження частоти в електричних мережах нижче допустимого рівня.
Відключення відбуваються по усій країні: причина
Оновлення. Згодом в ДТЕК повідомили, що з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України.
Зазначають, що причини зниження частоти з'ясовують фахівці "Укренерго". Станом на 14:32 "Укренерго" надав дозвіл на відновлення електропостачання.
Важливо! Станом на ранок 30 травня в Міненерго повідомляли, що в Україні достатньо виробленої електроенергії для покриття потреб споживачів, але через негоду і обстріли є відключення світла у семи областях.
Стан енергосистеми після атаки 30 травня: детально
Влучань та пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури унаслідок нічної атаки дронами не було. Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено шість населених пунктів.
"Без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях", – йдеться у повідомленні.
Через обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Крім цього, є знеструмлення споживачів через негоду – у Запорізькій області без світла 12 населених пунктів, у Дніпропетровській – 31.