У Києві на Хрещатику спалахнула масштабна пожежа: відео

У центрі Києва на вулиці Хрещатик спалахнула масштабна пожежа. Над однією із столичних будівель простягнувся стовп чорного диму.

Інцидент трапився на вулиці Хрещатик, 13. На місце прибули екстрені служби. Як повідомили 24 каналу ДСНС, у дворі в одному з контейнерів загорілося сміття.

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Постраждалих немає

Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів. Станом на 14:45 вогнеборцям вдалося локалізували пожежу. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

Причини загорання – наразі невідомі. Правоохоронці встановлюватимуть, був це навмисний підпал чи випадковість через, наприклад, необережно кинутий недопалок.

Пожежа на Хрещатику: дивіться відео





Пожежа на Хрещатику 24 липня / Фото "Інформатор"

Кияни були не на жарт стривожені, адже на перший погляд пожежа здавалася дуже серйозною. Очевидці стверджують, що дим було видно навіть з Лівого берега.

Інші пожежі у Києві

На вулиці Пирогівський шлях спалахнула пожежа на території транспортної компанії. Горіла складська будівля. Вогонь охопив 1200 квадратних метрів.

Раніше на вулиці Героїв Сталінграду у Києві під час зарядки зайнявся електросамокат. Коли прибули рятувальники, полум'я вже перекинулося на коридор житла.

Ще одна масштабна пожежа сталася на підприємстві в Оболонському районі. Вогонь охопив 3 екскаватори JCB. Вартість одного може сягати 100 тисяч доларів.

24 липня – 26 липня в Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники заборонили населенню розводити багаття у лісі.