У Києві бетономішалка влетіла у будинок: очевидці зняли "КамАЗ" на відео

На Лівому березі Києва "КамАЗ" врізався у триповерховий будинок. Перед цим вантажівка пошкодила кілька автівок.

Інцидент стався у середу, 17 січня, на Троєщині. Соцмережами ширяться відео з місця подій.

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Що відомо про ДТП

Бетономішалка виїхала за межі проїзної частини та протаранила легковики. Після цього вантажівка перетнула тротуар та влетіла у будинок. Причиною аварії міг стати стан здоров'я водія. За попередньою інформацією, йому стало зле.

Наслідки ДТП на Троєщині: відео каналу "Реальний Київ"



На іншому відео можна побачити, що вантажівка врізалася у стіну одного з магазинів. Також на записі чутно звуки сирен машин екстрених служб.

Ще кадри з місця ДТП: відео каналу "Киевский Движ"



Згодом на місці аварії з'явилися співробітники поліції та медики.

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