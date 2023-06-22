У Києві та кількох областях пролунала повітряна тривога – негайно вирушайте до укриття

У Києві та низці областей України після півночі пролунала повітряна тривога. Негайно вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Спочатку сирени попереджали про загрозу мешканців Києва. Через лічені хвилини карта повітряних тривог різко "почервоніла". Ймовірно, росіяни випустили ракети Х-22, але це ще мають підтвердити.

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Що відомо про ракетну загрозу

Існувала загроза атаки Х-22

У Повітряних силах зазначили, що існує загроза атаки дронами-камікадзе по Чернігівській і Сумській областях.Повітряні сили попереджають, що у бік державного кордону України зі Сходу рухаються 4 Ту-22м3.у Monitor повідомили, що у Кривому Розі раніше чули вибухи. Станом на цю хвилину, тихо. Повідомляють, що це була робота не Х-22, а балістики.Надійшла інформація, що вибухи пролунали у Кіровоградській області. Тим часом у Повітряних силах попередили мешканці північних, південних, а також східних областей про можливу атаку балістикою.Сирени запустили для мешканців Київської, Одеської, Сумської, Донецької областей.Про небезпеку з неба попередили мешканців Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської областей. У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що "скоріш за все ракети Х-22". Кількома хвилями раніше повідомляли, що ціль рухається на Кривий Ріг.ЗМІ повідомляють, що у Харкові почули звуки вибухів.Сирени почали вити на Харківщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та Чернігівщині.Повітряну тривогу оголосили для мешканців Києва.

У Повітряних силах о 23:34 повідомили українців про чергову загрозу з неба. За наявною інформацією, з аеродрому Шайковка злетіли два стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.

Зафіксовано зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії,

– написали у Повітряних силах.

У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що станом на 00:00 22 червня: