Уламки ракети знайшли на колії: у метро в Києві частково змінили рух потягів

Росіяни масовано атакували столицю у ніч з 31 грудня на 1 січня. У київському метро працюють вибухотехніки.

Про це 1 січня повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Зазначили, що наразі рух поїздів "червоною" лінією метро відбувається від "Академмістечка" до "Арсенальної"

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"На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба. Про відновлення руху "червоною" лінією повідомимо додатково", – написали в адміністрації.

У КМВА повідомили, що знахідку виявили приблизно 07:20 на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії. Рух електропотягів від станції метро "Лісова" до станції "Дніпро" тимчасово призупинено.

Нічна атака на Київ

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов застеріг, що уламки ракет є небезпечними для життя людей.

Окупанти одразу з кількох напрямків запустили по столиці дрони. Мешканці у Шевченківського та Голосіївського районів повідомили про вибухи. Крім цього, вибухи лунали й в області – на Макарівщині та у Вишгороді. Люди помічали дрони й поблизу Київського моря.

У КМВА повідомили, що сили ППО за 1 січня загалом збили 32 ворожі повітряні цілі. Інформації про влучання немає.

За інформацією мера Віталія Кличка, на автомобіль у Шевченківському районі впав уламок ракети. Також залишки ракет падали у Дніпровському районі.

Обстріл Києва 31 грудня: коротко