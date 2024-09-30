У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: яка загроза
Увечері 30 вересня в столиці оголосили повітряну тривогу. 24 Канал розкаже, яка небезпека існує.
Тривога через балістику вже була у Києві зранку 30 вересня. А до того всю ніч літали "Шахеди". На жаль, виробництво ворожих дронів буде тільки збільшуватися.
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Тривога в Україні увечері 30 вересня
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу!
– написали Повітряні сили о 22:16.
Тривога поширюється і на Південь. Активність ворожої тактичної авіації на Херсонщині, є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Тривога в Києві та на Півночі України через балістику.
В яких областях зараз тривога
Тривога поширюється і на Південь.
Активність ворожої тактичної авіації на Херсонщині, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Тривога в Києві та на Півночі України через балістику.