Масована атака дронами Києва: багато збитих, уламки падають на будинки, є загиблий

У ніч проти 28 травня російські військові атакували Україну дронами. Частина "Шахедів" спрямована на Київ. У столиці пролунали вибухи. Місцева влада каже про те, що працює ППО.

Близько 02:00 мешканці столиці чули низку вибухів. Місцева влада поспішила заспокоїти та заявила, що небо над Києвом прикриває ППО.

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ППО збиває дрони

У КМВА о 02:07 зазначили, що у столиці працює ППО.

Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях,

– наголошують у відомстві.

Вже о 02:12 мер Києва Віталій Кличко зазначив, що інформація щодо вибухів уточнюється. Він додав, що всі подробиці стануть відомими згодом.

В області працює ППО, є збиті цілі,

– додав він.

А вже о 02:18 Віталій Кличко зазначив, що є вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Відомо, що туди вже вирушили служби.

Уже о 02:26 у КМВА поділилися деталями, які стосуються Печерського району. За попередньою інформацією, через потрапляння уламків загорівся дах будинку. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється.

02:30 актуальною інформацією поділився міський голова Віталій Кличко. За його словами, вибухи пролунали у Солом'янському районі. Туди вирушили служби. Крім того, працює ППО у Святошинському районі.

Пожежа на даху багатоповерхівки і постраждалі

Що стосується Печерського, то пожежа спалахнула на даху дев'ятиповерхівки. Це сталося через падіння уламків БпЛА.

О 02:35 Віталій Кличко опублікував черговий допис. У ньому він зазначив, що у Голосіївському районі були вибухи та пожежа.

На Київ іде наступна хвиля БпЛА. Залишайтеся в укриттях. Атака масована!

– закликав він.

О 02:36 у КМВА зазначили, що у Голосіївському районі уламки впали на територію АЗС (згодом влада уточнила, що ця інформація не підтвердилася).

Попередньо, мовиться про трьох постраждалих, а також одного загиблого. Зазначимо, що інформація уточнюється. Віталій Кличко пізніше актуалізував дані щодо. За його словами, госпіталізували жінку 35 років. Жертвою став 41-річний чоловік.

О 02:39 Кличко зазначив, що сили ППО знищили вже понад 20 БпЛА, якими окупанти атакували Київ. Водночас він підкреслив, що на столицю суне нова хвиля дронів. Мешканців він попрохав залишатися в укриттях і розуміти, що ніч буде складною.

02:47 у КМВА показали наслідки падіння уламків у Печерському районі. На фото можна побачити понищений дах багатоповерхівки та квартиру, яка постраждала через атаку дронами.

Наслідки атаки дронами по столиці / Фото КМВА

О 02:59 Віталій Кличко зауважив, що у Солом'янському районі, де уламки БпЛА влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, сталося руйнування частини стіни. Також там виникла пожежа на 3 поверсі. На місці працюють рятувальники.

Віталій Кличко о 03:14 зауважив, що служби виїхали на виклик. Їх повідомили про те, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа на підприємстві. Згодом він додав, що мовиться про триповерхове складське приміщення у цьому ж районі.

Станом на 04:40 у кількох областях оголосили відбої – у Кіровоградській, Полтавській та Черкаській. Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив таке: "У Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 метрів квадратних. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 "квадратів". Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій".

Також, за інформацією КМВА, у Дарницькому районі внаслідок влучання уламків в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Попередні наслідки атаки

У КМВА розповіли, що, попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

За попередніми даними, силами і засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників окупантів.

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

У Голосіївському через збиття дронів:

уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували;

виникло займання даху одного з ТРЦ;

виникла пожежа на території одного з будівництв;

також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 квадратних метрів, є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку. У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.