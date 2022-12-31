У Києві лунають вибухи між житловими будинками
31 грудня 2022, 14:07Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко
Окупанти 31 грудня знову масово атакують Україну ракетами. Вибухи чули вже у Києві.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Людям необхідно залишатись в укриттях.
Важливо На Київщині та ще у кількох областях повідомляють про роботу ППО
10 вибухів у Києві
Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Всі служби слідують на місце.
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Він зазначив, що єруйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт.
Reuters повідомляє, що в столиці чули 10 вибухів. У моніторингових групах пишуть про влучання. Звуки вибухів чули також у Київській області – це може бути ППО.
Вибухи в інших містах
- У Миколаєві також чули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич зазначив, що інформацію уточнюють.
- Хмельницький атакували ворожі дрони. Відомо про поранених.