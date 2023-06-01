Потяг різко загальмував, вимкнули світло, – очевидці про загибель жінки у київському метро

У Києві 31 травня на станції метро "Палац "Україна" жінка потрапила під потяг. За словами очевидців, у цей момент вони відчули, "ніби переїхали щось крихке".

Люди, що були на місці події, також розповіли, що були змушені більш ніж 1.5 години чекати, доки відновлять роботу частина синьої гілки метро. Наразі метрополітен працює у звичному режимі.

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Як описали інцидент у метро в Києві очевидці

Дівчина Світлана, що була у першому вагоні сумнозвісного потяга, розповіла про деталі трагедії. За її словами, все трапилось доволі неочікувано.

Ми їхали в першому вагоні. Він різко загальмував, потім вимкнули світло,

– наголосила вона.

Крім цього, очевидиця сказала, що близько 10 хвилин після трагедії людей з поїзда взагалі не випускали. Далі пасажири потроху почали виходити через кабіну машиніста.

"Ми перші вийшли. Всі інші чекали, поки двері відчинять", – зауважила Світлана.

Згодом дівчина зазначила, що машиніст вийшов подивитися під рейки. Згодом вони дізналися, що все ж людину збили.

Ще один очевидець, підкреслив, що коли потяг зупинився і він відчув, "ніби щось збили".

Було відчуття ніби їдемо по чомусь великому, навіть на щось крихке наїхали,

– додав хлопець.

Після інциденту пасажири чекали близько годину поки відкриють станції метро. Адже для багатьох із них це єдиний спосіб, щоб дістатися потрібного місця у столиці.

Трагедія у київському метро 31 травня: що відомо