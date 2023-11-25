У Києві можливі відключення світла: в КМВА звернулись до жителів столиці

Внаслідок нічної атаки на Київ у місті пошкоджені магістральні повітряні лінії передач. Через аварійну ситуацію у столиці можливі обмеження електропостачання.

Про це повідомили у КМВА з посиланням на Укренерго станом на 10:30. Зазначають, що внаслідок нічної атаки дронів, "надійність енергоживлення в регіоні знижена".

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Ремонтні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Але в період виконання відновлювальних робіт в столиці можливі обмеження енергопостачання,

– ідеться у повідомленні.

Зазначають, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше. Споживачів просять не перевантажувати мережі та споживати електроенергію ощадливо.

"Для ліквідації наслідків атаки потрібен час, ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше. Будь ласка, допоможіть їм — не перевантажуйте мережі, споживайте електроенергію ощадливо", – зазначили в КМВА.

Раніше повідомляли, що внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередач у центральній частині Києва знеструмлені майже 200 будівель.

Наслідки атаки дронів на Київ