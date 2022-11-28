Хоч якась стабільність: у Києві намагаються подавати світло на 2 – 3 години двічі на добу
Джерело:ДТЕК Київські електромережі
У Києві станом на 28 листопада тривають екстрені відключення світла. Однак енергетики намагаються подавати людям світло хоч з якоюсь стабільністю.
Зараз енергетики роблять все можливе для того, щоб подавати світло кожному клієнту по 2 – 3 години двічі на добу.
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Ситуація зі світлом у Києві
За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання електроенергії. Для того, щоб забезпечити світлом критичну інфраструктуру, потрібно 58% електроенергії, яка лишається. Тому для живлення побутових споживачів є тільки 42%.
Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками. Слідкуйте за оновленням інформації,
– наголосили у компанії.
Крім того, киян закликали максимально обмежити споживання електроенергії. Особливо – у пікові години.
Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу
В Україні – аварійні відключення світла
- 28 листопада в усіх областях України знову запровадили аварійні відключення світла. Енергетикам доводиться працювати цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію після ракетних обстрілів.
- Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що без світла залишаються близько 40% області.
- Найскладніша ситуація склалася на Фастівському електровузлі, а також Києво-Святошинській і Васильківській територіальних громадах.
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