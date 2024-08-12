У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики

Ввечері 12 серпня в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Небезпека також поширилася і на столицю.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Україні лунає повітряна тривога

О 18:28 Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– йдеться в повідомленні.

Буквально за кілька хвилин, о 18:32, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Харківщині, яка рухається в напрямку Полтавщини.

О 18:52 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози для всіх областей, крім Сумської.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

До слова, у понеділок, 12 серпня, в місті Миргород Полтавської області пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль.