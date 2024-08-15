У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики
Ввечері 15 серпня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням.
Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
Нагадаємо, за сьогодні це не перша повітряна тривога для жителів Києва та низки інших областей. Так, у столиці та інших регіонах двічі від ранку оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли в Повітряних силах, була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
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Відбій загрози, По областях лунають сирени, що сповіщають про відбій повітряної тривоги. Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
– інформують в ПС.
– повідомили в Повітряних силах.
Відбій загрози,
По областях лунають сирени, що сповіщають про відбій повітряної тривоги.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.