У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики

Ввечері 15 серпня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з загрозою атаки балістичним озброєнням.

Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, за сьогодні це не перша повітряна тривога для жителів Києва та низки інших областей. Так, у столиці та інших регіонах двічі від ранку оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли в Повітряних силах, була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

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