У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики

Зранку 4 жовтня в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики.

Повітряна тривога поширилася також і на столицю України. 24 Канал слідкує за ситуацією.

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Чому оголосили повітряну тривогу