У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Зранку 4 жовтня в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики.
Повітряна тривога поширилася також і на столицю України. 24 Канал слідкує за ситуацією.
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Чому оголосили повітряну тривогу
В Повітряних силах повідомили про відбій загрози. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. У Києві сигнал тривоги пролунав о 09:22, хвилиною пізніше повітряна тривога поширилася й на Київську область.
Де зараз оголошена повітряна тривога
Є загроза балістики
У Києві та Київській області оголосили тривогу
В Повітряних силах повідомили про відбій загрози.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У Києві сигнал тривоги пролунав о 09:22, хвилиною пізніше повітряна тривога поширилася й на Київську область.