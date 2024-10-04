У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики

4 жовтня 2024, 09:32
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Автор: Поліна Буянова

Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Зранку 4 жовтня в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики.

Повітряна тривога поширилася також і на столицю України. 24 Канал слідкує за ситуацією.

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Чому оголосили повітряну тривогу

09:55, 04 жовтня

В Повітряних силах повідомили про відбій загрози.

09:36, 04 жовтня

Де зараз оголошена повітряна тривога

Станом на 09:36 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

09:32, 04 жовтня

Є загроза балістики

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

09:30, 04 жовтня

У Києві та Київській області оголосили тривогу

У Києві сигнал тривоги пролунав о 09:22, хвилиною пізніше повітряна тривога поширилася й на Київську область.